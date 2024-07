Arrivano le strade bianche al Tour de France | tutti i tratti in sterrato della tappa del 7 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)lealde. Ultimaprima del primo giorno di riposo tutt’altro che banale, con 32 chilometri dida affrontare che potrebbero riservare sorprese anche per la classifica generale. Una frazione che si svilupperà tutto intorno alla città di Troyes, per un totale di 199 chilometri da affrontare. Ovviamente gli occhi sono puntatisu Mathieu Van der Poel, che ha cerchiato di rosse questada tempo. Anche Wout Van Aert vuole essere protagonista, ma come dimenticare la cavalcata trionfale di Tadej Pogacar proprio alla: 80 chilometri di fuga solitaria e vittoria epica. Oggi non ci saranno di certo quelle pendenze, ma la Maglia Gialla potrebbe sferrare un altro attacco diretto a Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard per battere il ferro finché è caldo, e guadagnare altro tempo prezioso su un terreno indubbiamente favorevole allo sloveno.