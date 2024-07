Addio a Pino D' Angiò voce di Ma quale idea Dal primo rap italiano a Sanremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Lutto nella musica italiana. È scomparso all'età di 71 anniD', cantautore che negli anni '80 ottenne un successo straordinario con il brano "Ma", considerata una delle prime canzoni rap in. Originario di Pompei, il suo nome all'anagrafe era Giuseppe Chierchia. Nel crso della sua carriera aveva lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale. Da anni soffriva di problemi di salute. La sua ultima apparizione televisiva è stata all'ultimo festival di, nella serata delle cover, in cui col gruppo Bnkr44 ha interpretato suo brano di maggior successo, uscito come singolo nel 1980 e che ha venduto milioni di copie in Italia e nel mondo. In quello stesso il cantautore fu premiato come miglior paroliere