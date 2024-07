Valogno il borgo che vive nel sogno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024), Una piccola realtà dove i colori dell’arte sono reciproca cura per un luogo e i suoi abitanti. Questa è la piccola storia di unaltrettanto piccolo. Uno di quei tanti paesini italiani destinati all’abbandono, al vuoto, all’oblio, che ha visto tante partenze: giovani e famiglie, andati via in cerca di lavoro e condizioni di vita più favorevoli. Nella storia di questo paesino, però, c’è anche un ritorno. Una coppia, originaria del posto, ha deciso di rientrare. PensatoioUna vicenda familiare, difficile e privata, li riporta a questo luogo, in una condizione per nulla semplice, ma loro non si arrendono al flusso pesante degli eventi e decidono insieme la loro direzione. Concordi e controcorrente. Scelgono l’arte come strumento terapeutico, utilizzando il colore come antidoto per mitigare gli effetti di quel grigiore che aveva tentato di ammantare la loro famiglia e che già dilagava per le strade svuotate nel paese.