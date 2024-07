UBERTO esce oggi con ALL I WANT IS YOU

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 5 luglio 2024)è fuori5 luglio 2024 con il primo singolo “All IIs You” che fotografa minuziosamente gli alti e bassi di una relazione a distanza, una dedica sincera un attimo prima della partenza. Andiamo a saperne di più. Fuori “All IIs You” didebutta5 luglio 2024 nel panorama musicale italiano con il suo primo singolo “All IIs You”, disponibile al link https://beacons.ai/, un piccolo gioiello malinconico “uptempo” che fotografa minuziosamente gli alti e bassi di una relazione a distanza. Cosa rappresenta il singolo? Sarà per il ritmo serrato che si contrappone alle liriche tipiche di una ballad, o per il sound moderno ma dal tocco vintage che rimanda ad atmosfere synth pope soft rock, che “All IIs You” sembra perfetto per essere canticchiato mentre si cammina in mezzo al caos di una città tanto affollata da farci sentire tremendamente soli.