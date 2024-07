Teatro Comunale Bologna ecco la stagione d’opera 2025 E in ottobre 2026 si torna in piazza Verdi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Grandi titoli di repertorio accostati a produzioni meno conosciute, con spettacoli inediti e due opere in forma di concerto: è stata presentata oggi la nuovadel, che inaugura il 24 gennaioe si svolgerà, come quest’anno, alNouveau indella Costituzione, in attesa dire nella storica sede “che - commenta il sovrintendente Fulvio Macciardi - ci manca molto”. Un’attesa che da oggi ha una data di arrivo: il sovrintendente stesso ha infatti dichiarato che insi tornerà ufficialmente aldi: "La nostra idea è quella di fare il primo semestreal Nouveau, poi usare i mesi estivi per il trasferimento, e ripartire anella sede storica” spiega Macciardi.