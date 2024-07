Spalletti sarà esonerato chi arriva al suo posto | clamorosa voce sulla Nazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nonostante la fiducia ribadita nella conferenza stampa a pochi giorni dall'uscita contro la Svizzera, agli attuali Europei di Germania, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, potrebbe pensare di allontanare Luciano. Il numero uno della Figc ha rinnovato la fiducia al toscano anche in virtù di un contratto da tre milioni in scadenza a giugno 2026. Secondo Telelombardia, Gravina lo starebbe facendo su pressione del numero uno del Coni, Giovanni Malagò. In sostanza serve qualcuno che paghi il disastro europeo e questo non può essere Gravina che dovrebbe ricandidarsi alla presidenza della Figc. L'emittente, così, ha fatto cinque nomi per un eventuale successore dell'ex allenatore del Napoli ‘Campione d'Italia': in quinta fila Maurizio Sarri, in quarta Vincenzo Montella (impegnato all'Europeo come attuale allenatore della Turchia), in terza Claudio Ranieri, in seconda Roberto De Zerbi e in prima Massimiliano Allegri.