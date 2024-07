Sassuolo la Fiorentina accelera su Thorstvedt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Violasu Kristian, centrocampista norvegese che ilavrebbe individuato – parole dell’AD neroverde Giovanni Carnevali – uno "che ci piacerebbe restasse". Invece, par di capire, non resterà, e del resto non c’è logica in un giocatore tra i pochi a far bene dentro il deserto neroverde della scorsa stagione che scende in cadetteria avendo mercato. E pure importante: su di lui i sondaggi vanno avanti da gennaio – Bologna e Atalanta, oltre al Genoa, in corsa – e il suo rendimento stagionale ne garantisce statura ampiamente adeguata alla massima serie. Ecco la Viola, allora, che in mediana ha perso parecchi effettivi, e che a centrocampo Palladino sembra intenzionato a ricostruire su giocatori polivalenti. Colpani è un nome su cui i rumors che seguono da vicino le mosse dei toscani insistono, ma subito dopo c’è quello di Thor, a proposito del quale trovare una quadra sembra quantomeno possibile.