San Siro i concerti e i parcheggi che non ci sono | circa 5mila multe in 8 serate di giugno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Più di 600 sanzioni ogni sera in zona San, a Milano. Nelledeial Meazza o all’ippodromo la sosta continua ad essere un problema: la Polizia Locale fanelle 8diin cui erano organizzati eventi. L’amministrazione prova a diminuire l’incidenza deiselvaggi nel quartiere istituendo – non senza problemi per i residenti – zone verdi e rosse, ma la questione soste resta problematica. Quello deia Sanè un problema che il Comune di Milano sta cercando di risolvere. Dopo il concerto di Zucchero di giovedì sera, l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha scritto sui social che quello di disciplinare le soste, senza tuttavia incidere negativamente sulla riuscita dei, è “un obiettivo difficile, ma possibile”.