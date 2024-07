Roma 40 milioni per il bomber | De Rossi è nei guai

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 5 luglio 2024), nuoviper Daniele De: problemaper i giallo, l’obiettivo costa 40e Ghisolfi non può spendere Il mercato dellastenta a decollare. O, almeno, mancano ancora le pedine fondamentali nello scacchiere di Daniele De. Un centrocampista ma anche un centravanti per il tecnico giallorosso che ha bisogno anche di difensori, sia centrali che terzini. Insomma, work in progress a Trigoria, con il ds Ghisolfi che sta lavorando alacremente sulla costruzione della rosa giallorossa. Uno degli obiettivi più vicini sembra essere Enzo Le Fée. Con il centrocampista francese classe 2000 è già stata trovata un’intesa di massima e manca l’accordo con il Rennes: la società bretone ha infatti già rifiutato una proposta da 15di euro, ritenuta insufficiente per il cartellino del calciatore.