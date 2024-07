Perché Sinner avrà un giorno di riposo in più rispetto all’avversario degli ottavi a Wimbledon | programma denso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’azzurro Jannik, numero 1 del seeding e del mondo, ha appena battuto il serbo Miomir Kecmanovic per 6-1 6-4 6-2 e si è qualificato per glidi finale del torneo di singolare maschile di: l’azzurro tornerà in campo domenica, ma non conosce ancora il nome del prossimo avversario. La pioggia, infatti, ha causato numerose cancellazioni nella quinta giornata del torneo: l’azzurro affronterà il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton, sospeso sul 2-3 del primo set, che riprenderà domani alle ore 14.00 italiane sul Court 1., dunque, godrà di undi, mentre il suo prossimo avversario giocherà sia domani che domenica: va sottolineato, inoltre, che mentre Shapovalov quest’oggi si è cancellato dal torneo di doppio maschile, Shelton domani dovrà giocare anche in coppia con il connazionale Mackenzie McDonald nel match del primo turno contro gli azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.