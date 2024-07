Nepà – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024)Via S. Gregorio, 45 – 20124Tel. 02/49793422 Sito Internet: www.pasticcerianepa.it Tipologia: pasticceria / caffetteria Prezzi: caffè, 1,20€, cappuccino 2,20€, croissant 2,20/2,80€ Chiusura: Martedì OFFERTAè una nuova bakery milanese che sforna prodotti completamente vegani, che non prevedono, quindi, l’utilizzo di proteine vegetali. È un locale dove ci si può fermare per una colazione, un pranzo veloce o una merenda pomeridiana, visto che propone sia dolce che salato. Noi l’abbiamo provato per il primo pasto mattutino, proprio per assaggiare i croissant vegani che abbiano trovato abbastanza fragranti e complessivamente gustosi. Abbiamo assaggiato quello con marmellata di fragole, leggermente troppo dolce, e la treccia con noci pecan e sciroppo d’acero, meno fragrante della brioche.