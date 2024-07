Morto a 14 anni a causa dell’ameba mangiacervello | di cosa si tratta?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un ragazzo di 14è rimasto vittima della cosiddetta ameba “”, un pericolosissimo parassita con il quale è entrato in contatto dopo un bagno in una piscina con acqua contaminata. Il ragazzino è stato portato in ospedale, dove però non è stato possibile salvargli la vita. È la terza vittima in appena 2 mesi del cosiddetto “Naegleria fowleri”, nome scientifico del parassita, dopo una bambina di 5e una ragazzina di 13. Cos’è l’ameba “”? L’ameba “” è un organismo capace di entrare nel corpo umano tramite il naso e di arrivare fino al cervello, provocando la morte in poco tempo. Il ragazzo 14enne, di nome Midrul, ha sofferto di PAM (meningoencefalite amebica primaria), una gravissima patologia chela distruzione del tessuto cerebrale e il successivo rigonfiamento del cervello, secondo quanto riferito dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.