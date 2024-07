Masetti al Giro per le donne I modenesi ai tricolori giovanili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Intenso weekend per il ciclismo modenese,con l’impego aiin Toscana, mentre domenica scatta a Brescia ild’Italia Women, con al via la fioranese Gaia(nella foto). Saranno leesordienti del 1° anno ad aprire l’intenso programma a Lucca con il via alle 10 (km.38): ai nastri di partenza la pavullese Stella Ferrari, seguite da quelle del 2° anno con nessuna gialloblù in gara. Scatteranno alle 14,30 sulla impegnativa distanza di km. 71,700 le allieve: qui saranno in gara le gemelle Alessia e Martina Orsi, che hanno assaporato la gioia del successo e dopo i piazzamenti nella top five in questa stagione, possono aspirare a salire sul podio. Domenica ad Altopascio (Pistoia) saranno i maschi a contendersi le maglie