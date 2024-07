Mano pesante dell' Uefa contro Demiral ira della Turchia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Il caso di Merihinfiamma gli Europei: l'ha squalificato per due giornate il difensoreche nell'ottavo di finalel'Austria aveva esultato facendo il saluto del gruppo ultranazionalista dei Lupi grigi. Il 26enne ex Sassuolo, Juve e Atalanta salterà quindi il quartol'Olanda di domani alle 21 a Berlino e l'eventuale semifinale. La decisione ha mandato su tutte le furie il governo turco che ha protestato attraverso i suoi ministri e lo stesso presidente Recep Erdogan che sara' in tribuna a Berlino. La sanzione è stata motivata con "la violazionee basilari regole di condotta, per aver usato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver danneggiato la reputazione del calcio".