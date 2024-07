LIVE Sinner-Kecmanovic Wimbledon 2024 in DIRETTA | Alcaraz fatica si protrae l’attesa

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport. e Tiafoe sono 1-1 e hanno appena iniziato il terzo set. A seguire Raducanu-Sakkari, poi. Anche oggi toccherà aspettare. Il programma dei match Buongiorno e bentrovati alla testuale dell'incontro tra l'azzurro Jannik ed il serbo Miomir, valido per il terzo turno di di tennis, terzo torneo del Grand Slam, che si sta giocando sull'erba britannica. La sfida tra andrà in scena sul Centre Court: il match sarà il terzo dalle ore 14.30, dopo le sfide tra lo spagnolo Carlos e lo statunitense Frances Tiafoe e tra la padrona di casa britannica Emma Raducanu e l'ellenica Maria Sakkari.