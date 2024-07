LIVE Sinner-Kecmanovic Wimbledon 2024 in DIRETTA | Alcaraz al quinto l’azzurro rischia di non finire oggi

Leggi tutta la notizia su oasport

17.55 Come ampiamente da copione,pareggia i conti e va alcontro Tiafoe. A questo punto diventa un'ipotesi possibile quella cheinizila partita con, ma non la conclusa. Ricordiamo infatti che si può giocare entro mezzanotte (le 23.00 locali), poi tutti a casa. Qualora la partita non si concludesse, verrebbe recuperata domani pomeriggio. 17.05 Attenzione sul centrale, poiché Tiafoe ha vinto il terzo set per 6-4 ed è avanti 2-1 su. Ricordiamo che al termine della sfida tra lo spagnolo e lo statunitense la partita tra Emma Raducanu e Maria Sakkari, poi sarà il momento di Jannik! 16.28 Buongiorno amici di OA Sport.e Tiafoe sono 1-1 e hanno appena iniziato il terzo set.