LIVE Italia-Samoa 18-12 Test Match rugby in DIRETTA | il calcio di Garbisi vale il +6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37?- Regalo di Varney, che commette in avanti in raccolta. Mischia perall’interno dei nostri 22. 36?- Non sbaglia1812. 35?- Terzo fuorigioco della difesana.che sceglie di andare ai pali. 32?- Non va la trasformazione di Leuila. Si resta dunque sul 15-12 per gli azzurri. 31?- Meta. Gran giocata di Toala, che piazza un break centrale e gioca un ottimo calcetto per la corsa di Ah Wong.1512. 29?-ni che isolano Fischetti costringendolo al tenuto. Arriva il turnover. 27?- Rimessa giocata male dama Lamaro non riesce a controllare. In avanti del capitano azzurro, si riparte dalla mischia con introduzionena. 25?- Grandi Lynagh che rispedisce i padroni di casa all’interno dei propri 22.