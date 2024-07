L’ingresso di Vox nel gruppo di Orban spacca il centrodestra italiano Tajani | Irrilevanti in Ue Salvini | Lo vedremo a metà luglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) In Italia un partito ha subito accolto con grande entusiasmo l’adesione degli spagnoli di Vox al nuovodei Patrioti europei di Viktor Orbán: “È un segnale importantissimo”, ha subito voluto sottolineare la Lega in una nota, che poi prosegue: “Cresce il fronte del cambiamento in Europa, determinato a dire no alla Von der Leyen e ai socialisti”. Se il partito di Matteofesteggia, per l’alleata e premier Giorgia Meloni è un altro colpo da incassare: Orbán sta facendo campagna acquisti tra le fila nazionaliste e conservatrici. E a essere spolpato potrebbe essere anche ilEcr guidato proprio dalla leader di Fratelli d’Italia, come testimonia l’uscita dell’estrema destra spagnola guidata da Santiago Abascal. Nuovi equilibri che potrebbero metterla ancora più in difficoltà nella delicata partita sulle nomine europee.