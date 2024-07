La7 il direttore spiega perché è saltata la trattativa con Fedez e il Milionario

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lo scorso novembre, un mese prima dello scoppio del pandoro gate, era trapelata un’indiscrezione che riguardava lo sbarco dinel ruolo di conduttore di Chi Vuol Esseresu La7. Una notizia confermata sia da Dagospia, sia da DavideMaggio.it, che parlavano di contratto e messa in onda dopo il Festival di Sanremo. Ma alla fine né il quiz né il rapper si sono mai visti su La7. Come mai? In occasione della presentazione dei palinsesti di rete dell’anno 2024-2025, Mattia Buonocore di DavideMaggio.it glielo ha chiesto alAndrea Salerno che, a domanda diretta: “Si diceva che sarebbe arrivatocon ‘Chi Vuol Essere?’,è saltato quel progetto?“, ha così risposto: “In realtà sono tanti i progetti che saltano, ci si è provato in un momento, la quadra non si trovava, era anche un momento complicato per noi.