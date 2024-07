La musica di Montaldi a San Carlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Torna ’Fleurs’, giunto alla XV edizione, spettacolo artisticole ideato da Massimo(nella foto), che si svolgerà alle Terme di San. Un’occasione per immergersi nell’arte e nella magia. In questo contesto, infatti, musicisti, poeti, scrittori, attori si incontreranno per dare seguito a un evento in cui la tematica della Magia sarà al centro dello spettacolo. Da diversi anni ormai, ’Fleurs’ propone al pubblico argomenti su cui riflettere, tra cui la pace, la fratellanza, l’amore e la bellezza, l’anima e altro. Gli artisti presenti cercheranno di mettere in luce gli aspetti positivi di questa arte, ovvero la magia, cercando di sfatare le innumerevoli credenze e superstizioni radicate nell’ambito sociale. L’appuntamento è per sabato 6 luglio, alle 21:30- Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare i numeri 338 976 6577 o 338 361350.