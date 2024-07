La moglie di Bozzoli già interrogata a Brescia Non so e sconcerto | occhio a queste date

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Non so" e "Non ricordo": è interlocutorio il primo interrogatorio di Antonella Colossi, ladi Giacomo. La donna è al comando provinciale dei carabinieri didove sta rispondendo come persona informata sui fatti alle domande degli inquirenti che indagano sulla fuga del 39enne imprenditore diè stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, avvenuto nell'autunno del 2015, e da giorni risulta ufficialmente latitante. Sparito, in fuga sulla sua Maserati dal 23 giugno. "In vacanza in Spagna", a Marbella, con lae il figlio di 9 anni. Poi dal 1 luglio letteralmente svanito nel nulla, subito dopo l condanna. E quel giorno le strade die figlio da un lato e didall'altro si separano.