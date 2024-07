La meccanica a scuola di futuro Ecco i robot che aiutano le imprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Distretto delladifra prospettive - industria 5.0 - e fragilità della catena di fornitura, il tour italiano di Universals fa tappa sul Naviglio. Oggi, per una fetta della filiera del settore che qui ha il suo cuore, appuntamento all’Experience Center della Alumotion, l’azienda cernuschese è stata la prima a portare sul mercato italiano le macchine inventate dalla multinazionale danese. In platea, i “piccoli” del manifatturiero che permettono al comparto nazionale di andare avanti e che grazie all’automazione potranno risolvere problemi sempre più pressanti, dalla carenza di personale alla necessità di convertire le produzioni alla sostenibilità. "L’obiettivo del giro - da nord a sud - è entrare in contatto con i territori, ascoltare i bisogni dellee proporre soluzioni pratiche ai loro problemi - spiega Enrico Rigotti, country manager di Universals -.