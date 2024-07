Il trasferimento della Isem La destinazione ora è incerta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) La questione resta aperta anche se l’azienda non sembra intenzionata a fare marcia indietro. La, una dei colossi europei del packaging di lusso, da 75 anni in città, lascerà Vigevano. Con: in un primo tempo si era parlato di Trecate (Novara), a venti chilometri, opzione mai confermata dall’azienda ma filtrata da ambienti sindacali. Ora potrebbero aprirsi altri scenari perché il sindaco del centro piemontese, Federico Binatti, ha spiegato di essere a conoscenza dell’argomento solo dai media. La certezza è che i 350 dipendenti, i cui posti di lavoro non sono a rischio, dovranno spostarsi quotidianamente. Per questo il sindaco Andrea Ceffa (nella foto), accogliendo le richieste dei sindacati, aveva convocato un tavolo cui l’azienda non si è presentata.