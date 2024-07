Il giallo di Treviso Sgozzata con un coltello dopo il giro in bicicletta Il marito sentito due volte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) di Alessandro D’Amato PREGANZIOL () Due coltellate, una alla mandibola e l’altra al collo. Vincenza Saracino (foto), 50 anni, è morta per dissanguamento nel casolare abbandonato in via Maleviste a Preganziol, in provincia di. È lì che è stato ritrovato il suo cadavere. L’autopsia affidata all’Istituto di medicina legale di Padova cercherà di chiarire altri dettagli del delitto. Manca l’arma, ma nei dintorni del casolare è stata ritrovata la borsetta della donna con dentro alcuni suoi effetti personali. Ma il procuratore di, Marco Martani, parlando con i giornalisti ha detto che quanto accaduto alla donna "non sembra una rapina, anche se è presto per definire il movente". CHI ERA LA VITTIMA La donna aveva origini pugliesi (era nata a Molfetta, Bari) e viveva in provincia di, dove gestiva il punto vendita della catena di sexy shop De Sade di proprietà sua e delFabio Stefanato, il quale 48 ore prima ne aveva denunciato la scomparsa.