I nuovi designer della moda made in Giappone

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 5 luglio 2024) Life&People.it Da tempo immemore “isolato”, circondato dal mare e al riparo dagli influssi provenienti da ovest: l’arcipelagose ha potuto nel corso dei secoli sviluppare una tradizione ed uno stile di vita davvero incontaminati. Canoni unici che attirano la curiosità e l’interesse di moltissime persone, un fascino dirompente che ha scosso ormai anche l’occidente come un forte terremoto, di quelli tipiciterra del Sol Levante: il sushi, gli anime, i manga e i fiori di ciliegio. Da oggi, anche lo stile: iinsi stanno imponendo sempre più nel mercato internazionale grazie alle loro idee rivoluzionarie, la loro eleganza innata e la voglia sempre più forte di osare. Non è un caso che da qualche anno gli occhi del settore puntino sempre più a oriente, in particolare alla Rakuten Fashion Week di Tokyo, che anche quest’anno ha ribadito tutta la spregiudicatezza degli stilisti più interessanti presenti alla kermesse diventata tra le ricorrenze più attese dell’anno nella capitale, avendo sempre meno da invidiare a Londra, Milano e Parigi.