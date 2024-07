Giacomo Bozzoli ancora in fuga moglie e figlio rientrati in Italia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Antonella Colossi,die il lorodi nove anni sonoin. Lo confermano all'Adnkronos fonti investigative, precisando che in questi minuti si sta decidendo se dovranno recarsi in procura per rispondere ad alcune domande. Prosegue, invece, ladel 39enne, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello L'articoloininproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .