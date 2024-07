F1 GP Gran Bretagna | Ferrari in dubbio sulla configurazione della monoposto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laha portato alcune novità sul circuito di Silverstone, in occasione delPremio di. La squadra di Maranello ha infatti deciso di provare una nuovaaerodinamicavettura di Charles Leclerc, mentre ladi Carlos Sainz rispetta le caratteristiche antecedenti alPremio di Spagna. La Rossa ha deciso di sfruttare il venerdì, giornata dedicata alle prime due sessioni di prove libere, per una prova comparativa tra le due scelte di. La differenza tra le due vetture è notevole, con Leclerc che ha sofferto di ‘bouncing’ sui rettilinei. Il problemaSF-24 si è presentato nei tratti più instabili del circuito, come per esempio in centro curva. La vettura di Sainz appare invece più fluida, scomponendosi in meno zone.