Daniele Capezzone | la destra britannica ha perso perché non ha fatto la destra

(Di venerdì 5 luglio 2024) C'è modo e modo di perdere: si può perdere malamente un'elezione oppure – ed è ben più grave – si può addirittura rischiare di perdere se stessi, di smarrire la bussola e l'identità. Intendiamoci: per molti versi è assolutamente naturale subire una sconfitta elettorale dopo un lunghissimo ciclo di governo. È quanto è accaduto ieri sera, confermando tutte le previsioni, ai conservatori britannici, che governavano il Regno Unito ininterrottamente dal 2010. In oltre 14 anni si sono succeduti cinque primi ministri dei Tories (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak), ciascuno peraltro portatore di linee politiche assai differenti, e non di rado addirittura confliggenti. Del resto, da sempre la politicaè punteggiata da tremende battaglie e da episodi di cannibalismo all'interno dei partiti principali: è nota, a questo proposito, la feroce battuta secondo cui a Westminster (che non ha forma di emiciclo, ma prevede tribune contrapposte per maggioranza e opposizione) gli avversari siedono davanti al primo ministro, mentre i “nemici” gli stanno alle spalle, alludendo alla tendenza all'accoltellamento del premier da parte dello stesso partito che lo ha espresso.