Coppa Italia 2024-2025 il tabellone del torneo e le avversarie per l’Inter

(Di venerdì 5 luglio 2024) È in arrivo un’altra edizione della, dopo che nell’ultimaha passato lo scettro di campione in carica alla Juventus. La Lega Serie A ha ufficializzato ildelper la stagioneTURNO PRELIMINARE 1 Carrarese-Catania domenica 4 agosto 2 Cesena-Padova domenica 4 agosto 3 Mantova-Torres domenica 4 agosto 4 Juve Stabia-Avellino domenica 4 agosto TRENTADUESIMI DI FINALE 1 Cagliari-Vincente turno preliminare 1 domenica 11 agosto 2 Cremonese-Bari domenica 11 agosto 3 Torino-Cosenza domenica 11 agosto 4 Empoli-Catanzaro domenica 11 agosto 5 Monza-Sudtirol domenica 11 agosto 6 Venezia-Brescia domenica 11 agosto 7 Frosinone-Pisa domenica 11 agosto 8 Vincente turno preliminare 2-Hellas Verona domenica 11 agosto 9 Lecce-Vincente turno preliminare 3 domenica 11 agosto 10 Sassuolo-Cittadella domenica 11 agosto 11 Genoa-Reggiana domenica 11 agosto 12 Como-Sampdoria domenica 11 agosto 13 Napoli-Modena domenica 11 agosto 14 Parma-Palermo domenica 11 agosto 15 Salernitana-Spezia domenica 11 agosto 16 Vincente turno preliminare 4-Udinese domenica 11 agosto SEDICESIMI DI FINALE 1 Vincente trentaduesimi di finale 1-Vincente trentaduesimi di finale 2 mercoledì 25 settembre 2 Vincente trentaduesimi di finale 3-Vincente trentaduesimi di finale 4 mercoledì 25 settembre 3 Vincente trentaduesimi di finale 5-Vincente trentaduesimi di finale 6 mercoledì 25 settembre 4 Vincente trentaduesimi di finale 7-Vincente trentaduesimi di finale 8 mercoledì 25 settembre 5 Vincente trentaduesimi di finale 9-Vincente trentaduesimi di finale 10 mercoledì 25 settembre 6 Vincente trentaduesimi di finale 11-Vincente trentaduesimi di finale 12 mercoledì 25 settembre 7 Vincente trentaduesimi di finale 13-Vincente trentaduesimi di finale 14 mercoledì 25 settembre 8 Vincente trentaduesimi di finale 15-Vincente trentaduesimi di finale 16 mercoledì 25 settembre OTTAVI DI FINALE 1 Juventus-Vincente sedicesimi di finale 1 mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre 2 Fiorentina-Vincente sedicesimi di finale 2 mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre 3 Vincente sedicesimi di finale 3-Bologna mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre 4 Vincente sedicesimi di finale 4-Atalanta mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre 5 Milan-Vincente sedicesimi di finale 5 mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre 6 Roma-Vincente sedicesimi di finale 6 mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre 7 Vincente sedicesimi di finale 7-Lazio mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre 8 Vincente sedicesimi di finale 8-Inter mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre QUARTI DI FINALE 1 Vincente ottavi di finale 1-Vincente ottavi di finale 2 mercoledì 5 e mercoledì 26 febbraio 2 Vincente ottavi di finale 3-Vincente ottavi di finale 4 mercoledì 5 e mercoledì 26 febbraio 3 Vincente ottavi di finale 5-Vincente ottavi di finale 6 mercoledì 5 e mercoledì 26 febbraio 4 Vincente ottavi di finale 7-Vincente ottavi di finale 8 mercoledì 5 e mercoledì 26 febbraio SEMIFINALI (andata mercoledì 2 aprile, ritorno mercoledì 23 aprile) 1 Vincente quarti di finale 1-Vincente quarti di finale 2 2 Vincente quarti di finale 3-Vincente quarti di finale 4 FINALEVincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 mercoledì 14 maggio, Stadio Olimpico di Roma In blu la parte diche riguarda