Ciclismo i convocati dell’Italia per le Olimpiadi negli eventi di strada pista mountain bike e BMX racing

(Di venerdì 5 luglio 2024) È stata annunciata ufficialmente stamattina la composizione della squadra italiana diche parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto. In presenza di Giovanni Malagò (Presidente CONI) e di Cordiano Dagnoni (Presidente FCI), nella Sala Giunta del CONI a Roma, sono stati resi noti i 24 azzurri (13 donne e 11 uomini)per le prove die BMX. Per le gare a cronometro susono stati selezionati Elisa Longo Borghini, Alberto Bettiol e Filippo Ganna, mentre nelle prove in linea verranno schierati Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Elia Viviani al maschile ed Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini (che parteciperà dunque a entrambe le competizioni come Bettiol), Silvia Persico al femminile.