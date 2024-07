Chiesa ha cambiato le sue priorità | vuole giocare in un club estero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2024) Federicosta seriamente valutando l’opportunità di approdare in un. In Italia c’erano Napoli e Roma interessate a lui. Ladiè andare in unL’attaccante non rientra nei piani di Thiago Motta per la nuova Juventus e, secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il giocatoreapprodare all’: In questo momento ladi Federicoè cogliere un‘opportunità all’. L’esterno italiano è fuori dai piani futuri della Juventus eprendersi il tempo necessario per scegliere il prossimo passo. Le soluzioni italiane, attualmente in stand-by. In questo momento ladi Federicoè cogliere un‘opportunità all’. L’esterno italiano è fuori dai piani futuri della Juventus eprendersi il tempo necessario per scegliere il prossimo passo.