Biennale Teatro | la compagnia dei disabili sul palcoscenico del mondo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Per ladel2024 un riconoscimento storico: unadipremiata con il Leone d’oro La2024 ha segnato un momento storico premiando, per la prima volta, unateatrale composta da attori contà. Il prestigioso Leone d’oro alla carriera è stato assegnato al gruppo australiano Back to Back Theatre in una cerimonia emotiva che ha visto protagonista il presidente delladi Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. La consegna del riconoscimento a Bruce Gladwin e ai suoi attori diversamente abili rappresenta un punto di svolta nel panorama teatrale mondiale, portando alla luce l’importanza dell’inclusione e della diversità sul. I Back to Back vincitori del Leone d’Oro -Ansa- Notizie.