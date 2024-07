Beach volley Nicolai Cottafava implacabili! Sono ai quarti Campionesse iridate per Menegatti Gotttardi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non c’è partita negli ottavi di finale dell’Elite 16 di Gstaad, che promuovono Paoloe Samueleaidove domani troveranno i polacchi Losiak/Bryl. I segnali che arrivano da Gstaad, dal torneo più importante del circuito mondiale,più che rassicuranti per le due coppie azzurre di punta conche avevano di fronte gli statunitensi Evans/Budinger e li hanno sconfitti con un secco 2-0. Gli azzurripartiti bene scattando avanti 6-4 e 10-7, poi un break di 6-0 ha lanciato definitivamente la coppia italiana sul 17-10 aprendo la strada per il 21-14 conclusivo. Nel secondo set equilibrio fino al 4 pari, poi italiani straripanti fino al 12-7. Evans/Budinger non reagiscono e perè tutto facile fino al 21-12 conclusivo.