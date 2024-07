Aversa Movida De Michele | ordinanza scaduta Matacena firmi subito

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024). “Comprendiamo che l’unica preoccupazione del sindacoin questo momento è fare l’equilibrista tra gli impegni presi in campagna elettorale, le pretese delle liste, per far quadrare i conti e varare la giunta ma ci preme sottolineare che lo scorso 30 giugno èl’che disciplina lae che devereiterarla per garantire la tranquillità dei residenti delle zone più problematiche della città ma anche dei tanti esercenti che lavorano sul territorio”. Lo dichiara Mario De, eletto al consiglio comunale per la Lista La Politica che serve. “La campagna elettorale è finita ed è ora che il sindaco inizi a occuparsi concretamente dei problemi della città, in questo caso lae le consequenziali problematiche connesse alla sicurezza.