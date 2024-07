Amitav Ghosh la lezione sui ’presagi di apocalisse’ | Siena città da studiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Qualche volta mi sono soffermato a pensare in quanti luoghi sono stato nel mondo e in quanti non sono mai stato e non vedrò mai. Per tutto quello che non vivrò realmente c’è stata e c’è la letteratura". Così il rettore Roberto Di Pietra ha dato il via ieri in Rettorato alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale ad honorem in Lettere moderne ad, scrittore indiano fra i più interessanti e rappresentativi del nostro tempo, autore tra l’altro de ’Le linee d’ombra’, ’Trilogia della Ibis’, il romanzo ’Il paese delle maree’. "Ad alcuni scrittori devo riconoscere questa potente ’magia’ più che ad altri – ancora il rettore –. Tra questi vi è il professor. Non sono stato ancora in India. Non ho mai visto il Golfo del Bengala, le Sundarbans, l’area di Canton in Cina.