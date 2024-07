Volley femminile | europei under 22 in corso in Salento Italia in semifinale Domani con la Polonia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Fipav-comitato regionale Puglia: L’di Marco Mencarelli batte 3-0 (26-24, 25-18, 27-25) la Turchia a Lecce e conquista il pass per le semifinali dell’Europeo U22, chiudendo in vetta la Pool I con 3 vittorie, 9 punti e nessun set perso. Venerdì 5 luglio alle 21.00 le azzurrine incontreranno la, seconda al termine della fase a gironi nella Pool II. Nell’altra, in programma sempre venerdì alle 18.00, la Serbia, prima della Pool II affronterà la Turchia, seconda alle spalle dell’nella Pool I. La partita Per quanto riguarda la formazione iniziale l’si è schierata in campo con la stessa formazione delle precedenti gare La diagonale formata da Eze-Adelusi, dalle centrali Costantini-Eckl, dalle schiacciatrici Gardini-Nervini, e al libero Ribechi.