Verrucci e Tutankhamon insieme Aperte le due mostre al palazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Verranno inaugurate domani a Force le dueallestite per ricordare i 150 anni dalla nascita dell’architetto forcese ErnestoBay. A partire dalle ore 17.30 in piazza Francesco Egidi (davanti al Villino) ci sarà prima l’apertura della mostra dedicata ae in seguito la mostra egizia. La mostra ‘ErnestoBey: un architetto eclettico tra Italia ed Egitto’ è stata allestita aCanestrari in corso Beata Maria Assunta Pallotta 24, a Force. Ernestoè stato una figura anomala nel panorama architettonico italiano della prima metà del Novecento, avendo operato quasi esclusivamente all’estero e, soprattutto, in Egitto, dove assume un ruolo di spicco sia a livello artistico sia a livello istituzionale, ottenendo grazie al re Fuad la nomina di architetto capo dei Palazzi Reali La mostra è curata da Giuseppe Bonaccorso e Anna Rita Emili e ci saranno interventi di Amedeo Lupi, Flavia Orsati, Marco Corradi, Massimo Sargolini, Giuseppe Bonaccorso e Anna Rita Emili.