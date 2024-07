Vagnoli il punto sulla sanità del Casentino | carenza di medici appello alla Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – “Basta risposte genericheformuletta che anche in Italia è così, basta attacchi strumentali. Le graduatorie adesso sono aperte pretendiamo che ci vengano date risposte concrete”. “La situazione dellainè delicata, soprattutto perché il nostro è un territorio interno e non possiamo più permetterci di barcollare su questo aspetto. Ci troviamo di nuovo a evidenziare la mancanza die di altri professionisti come infermieri e OOSS. La cosa inaccettabile è che, questa volta, ci sono graduatorie aperte dedicate a queste figure, ma ancora tutto risulta bloccato. Non voglio immaginare che tutta la situazione sia legata a questioni economiche ovveromancanza di fondi perché questo sarebbe ancora più grave, significherebbe mancanza di programmazione e di gestione a lungo termine.