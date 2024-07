Tumore del polmone quanto è importante lo screening e come può cambiare la prognosi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) 34.000 decessi l’anno solo in Italia. Con queste cifre, ildelrappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. il tutto a fronte di un costante miglioramento nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso – anche grazie alla prevenzione primaria, in primis la lotta al tabagismo – di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Ma attenzione: il successo dei trattamenti è legato alla precocità della diagnosi.prima si arriva tanto maggiori sono le possibilità di poter migliorare la. Per questo un programma dimirato appare di grande importanza, sia per il singolo che per il sistema sanitario. Mafunzione lo? E a chi è proposto? Il programma RISP, Rete ItalianaPolmonare Lodeldelsi basa sulla tomografia computerizzata TC del torace a basso dosaggio (Low-Dose Computed Tomography, LDCT).