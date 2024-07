Torino ok Devis Vasquez dal Milan 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024)okdalPrimo colpo di calciomercato deldi Vanoli che si assicuradal Milan, ecco chi è, la formula e quando arriverà in granata. Dopo aver trovato l’intesa per il nuovo allenatore Paolo Vanoli intorno allo scoccare della ventiduesima ora del dì (era il 18 di giugno), al calar del sole della giornata di ieri il club di Urbano Cairo si è assicurato le prestazioni anche di. Il portiere, come anticipato da Gianluca Di Marzio, è prossimo a lasciare ilper trasferirsi così all’ombra della Mole.è fatta La domanda sorge dunque spontanea: chi èVásquez? E perchè ilha deciso di puntare su di lui? La risposta è in realtà più semplice di quel che possa sembrare.