Temptation Island inedite confessioni di Siria Matteo | Dopo sette anni me lo dice

(Di giovedì 4 luglio 2024)si lascia andare ad: la reazione inaspettata del fidanzato, questa sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia.per la prima volta si racconta: “ mi sento diversa e mi sento di meritare più attenzioni, più complimento. Sono estasiata del fatto che non passo altro tempo con altre persone, anche con ragazzi, noi due non ci siamo mai separati. Nell’ultimo periodo sento la necessità di passare del tempo con le mie amiche, di passare del tempo anche da sola. Ci sono tutti bei ragazzi all’interno del villaggio quindi sarà un’esperienza molto forte, metterò alla prova tutto quanto. Non sono sicura di provare gli stessi sentimenti che provavo per lui prima”.