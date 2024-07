Scoperta storica nello spazio | le immagini del telescopio James Webb

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ledeldella NASAnon lascianoa dubbi: la. Con questapionieristica, si apre una nuova finestra sulla fase giovanile dell’universos grazie alla precisione senza precedenti delspaziale. Il team guidato da Adamo e Vanzella si prepara ora per ulteriori orosservazioni previste per i primissimi mesi del 2025, promettendo ulteriori scoperte entusiasmanti sulla natura delle prime strutture cosmiche. Luglio 2022, le prime‘a pieni colori’ dalspaziale(Foto Ansa) notizie.comIn unarivoluzionaria che potrebbe ridefinire la nostra comprensione dell’universo primordiale, ilspazialeha osservato dettagliatamente ammassi stellari in una galassia situata a soli 460 milioni di anni dopo il Big Bang.