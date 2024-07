Permessi falsi patteggiano in due

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024)di soggiorno in cambio di denaro. Per questa accusa hano patteggiato ieri Aldo Giustozzi e Luciano Amedeo Soffiato. Sconteranno i tre anni di pena facendo lavori di pubblica utilità . La vicenda vedeva imputate cinque persone, tra le quali un agente della polizia locale di Civitanova, accusate di aver messo in piedi un’organizzazione per regolarizzare, a pagamento, immigrati sudamericani. Le accuse sono corruzione, violazione della legge sull’immigrazione e falso. Tutto era partito nel 2020, quando i carabinieri a Potenza Picena avevano rilevato un anomalo aumento di pratiche per la cittadinanza da parte di cittadini sudamericani. In moltissimi casi, intermediario di queste pratiche era Aldo Giustozzi, 65enne di Morrovalle, titolare di un’agenzia a Potenza Picena.