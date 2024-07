Omicidio a Roma | fisioterapista 40enne uccisa a colpi di pistola Il killer in fuga

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un tragicoha scossooggi, giovedì 4 luglio, nella zona di Casetta Mattei. Una donna di 40 anni, una, è statata da alcunid’arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto a bordo di una piccola vettura. L’è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 14:00, all’altezza del civico 36 di via degli Orseolo. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare ed è deceduta sul posto. L’assassino si è rapidamente dileguato a bordo dell’auto, rendendo la sua identificazione e cattura una priorità per le forze dell’ordine. I carabinieri stanno attivamente indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica dell’e di identificare il responsabile.