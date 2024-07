Meloni | Colle nessun attacco al governo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 20.58 Per il premier Giorgiale recenti dichiarazioni del Presidente Mattarella,"non sono unal". Giorgiaesorta anche a non strumentalizzare "ogni suo commento come se fosse pronunciato dal capo dell'opposizione. Il discorso del presidente era un discorso sulla democrazia,un discorso molto alto che condivido perché se è vero che nelle democrazie non esiste un assolutismo nei poteri non esiste neanche un assolutismo della maggioranze ed è per questo che ci sono dei contrappesi nei sistemi democratici".