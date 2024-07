Maura Vitali conferma la rottura con Gianluca | ipotesi Trono e stoccata a UeD

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 4 luglio 2024) In questi giorni si è parlato della possibiletraRocchetti. Malgrado le cose sembrassero alquanto chiare, i due non avevano ancora proferito parola sulla faccenda. Adesso, però, la dama ha rilasciato un’intervista nella quale ha svelato tutto. Ecco cosa ha rivelato.lacone svela cosa è successo dopo Uomini e Donnehato la separazione daRocchetti. I due avevano lasciato Uomini e Donne durante la scorsa primavera e sono stati insieme per circa tre mesi. Nell’ultimo periodo, però, le cose hanno cominciato a non funzionare più bene, al punto da spingere entrambi a prendere la decisione di interrompere la relazione. A fare delle confessioni su quanto accaduto è stata, la quale ha rilasciato un’intervista nel format Casa Lollo.