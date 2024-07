L' unione fa la semplicità | i nuovi servizi di Wind Tre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Accanto ai classicidi telefonia e connettività fissa e mobile,Tre ha ampliato la propria offerta, includendo l’energia e le assicurazioni. Una strada inedita per facilitare la vita alle famiglie attraverso proposte chiare e trasparenti, come racconta Maurizio Sedita, chief commercial officer dell’azienda. Non è chissà quale acrobazia strategica, anzi è una conseguenza logica, l’estensione di una consuetudine:Tre è già presente nelle case italiane con la telefonia fissa e la connettività veloce alla rete, perciò ha pensato di offrire altrinecessari, come la luce e il gas. Ha sempre dato accesso a chiamate, messaggi e internet sullo smartphone, da lì ha iniziato ad assicurare il telefonino, allargando la protezione ai viaggi all’estero, arrivando di recente a tutelare le abitazioni, le persone e tutti i membri della famiglia, cani e gatti compresi.