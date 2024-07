LIVE Italia-Porto Rico Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | si fa sul serio sfida nella notte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione dellaBuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladidi! È lapiù importante di questa prima fase, con un successo tlore che consentirebbe agli azzurri di non incrociare la temibile Lituania subito in semifinale. L’ha esorditotarda serata di martedì contro il Bahrain, vincendo nettamente per 114-53 con 13 punti di Danilo Gallinari ben coadiuvato da Stefano Tonut ed Achille Polonara. Visto l’avversario modesto il CT Pozzecco ha sfruttato tutto il roster a disposizione, in vista appunto del difficile match all’orizzonte. Ilgioca in casa quindi con il pubblico dalla sua parte che proverà ad incitare gli uomini di coach Nelson Colon dopo l’esordio positivo contro il Bahrain che rimane fanalino di coda a quota zero vittorie.