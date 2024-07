Isola d’Elba l’estate dei nababbi | yacht e velieri superlusso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Portoferraio (), 4 luglio 2024 – Dopo Mark Zuckerberg, all’continua la sfilata di vip sulle loro ville galleggianti. "Launchpad”, il megadi 120 metri del fondatore di Facebook, ha fatto il suo trionfale ingresso nella baia di golfo Stella, nel comune di Capoliveri, la mattina del 3 luglio scorso. Al suo seguito il Wingman, “barchetta d’appoggio” di 66 metri con tanto di elicottero, vari motoscafi e glidegli amici tra cui Apho, il giocattolo di 115 metri del finanziere giamaicano Michael Lee-Chin. Per spostarsi da un panfilo all’altro gli ospiti usavano, in scioltezza, l’elicottero. Il gruppo di "amici” si è messo alla fonda tra la spiaggia di Lido di Capoliveri e quella naturista di Acquarilli, salita alla ribalta della cronacascorsa come la “spiaggia degli scambisti”.