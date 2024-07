Isee serve a tutti per tutto | come fare per averlo e quali documenti servono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) “l’“. È una frase che ci sentiamo dire ormai ovunque, per ogni cosa. E infatti è così. Solo che molto spesso ci ritroviamo impreparati, non sappiamoper ottenerlo e. Ci aiuta Marco Brosio che su Il Giornale ha messo in ordine le cose. Ecco dunque una semplice guida. Richieste di bonus, altre forme di prestazioni assistenziali agevolate, tasse universitarie, etc. Lo si deve presentare ogni volta che si cerca di ottenere un aiuto o un beneficio di natura sociale. Dall’assegno unico fino ai bonus sulle bollette, è il valore dell’a determinare se si può o meno accedere ad agevolazioni di natura economica e in quale misura. Determinare il valore dell’è complesso, per questo molto spesso ci si rivolge a un Caf, a un patronato o a un commercialista.